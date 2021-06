Hoe de tentakels van een inktvis een oplossing kunnen zijn voor een chirurg

EVEN VRAGEN AAN Kunstwerk vernield in natuurge­bied, kunstena­res Henrique is woedend: ‘Raakt je in het diepst van je ziel’

30 mei Het kunstwerk ’Saying hi and goodbye‘ in natuurgebied de Goudse Hout is afgelopen weekend door onbekenden vernield. Kunstenares Henrique van Putten is boos en heel erg ontdaan.