Hoe groot wordt Waddinxveen in 2050: 34.000 of 45.000 inwoners?

Er is in Waddinxveen onduidelijkheid over het aantal inwoners in de toekomst. Officiële bevolkingsprognoses houden het op zowel 34.000 als 45.000 in 2050. Het dorp telt nu al ruim 31.000 inwoners, terwijl alle bouwplannen bij elkaar opgeteld uitgaan van 40.000 in dit decennium.

,,We dienen rekening te houden met beide scenario’s van 34.000 en 45.000 inwoners”, stelt wethouder Albert Kerssies (ruimtelijke ordening, PCW) in zijn antwoorden aan de CDA-fractie over de pas verschenen Omgevingsvisie Waddinxveen 2050.

De bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat uit van 34.000 inwoners in 2050. De berekening van ABF Research in Delft, dat in opdracht van overheden werkt, komt voor datzelfde jaar neer op 45.000 Waddinxveners. Dat is ook nog eens een verschil van 4700 woningen.

Volgens het college loopt de prognose van het CBS wat achter op de werkelijkheid. Met nieuwbouw in Park Triangel, ‘t Suyt, rondom het winkelhart Gouweplein en aan de Noordkade wordt er immers nog een flinke groei van het aantal inwoners verwacht.

Trend

In welke mate de groei van de gemeente zich zal voordoen, is echter niet met zekerheid te bepalen. ,,Om die reden dienen de aantallen niet als absolute waarheid te worden gehanteerd”, meent Albert Kerssies. ,,Het gaat vooral om de trend die laat zien dat van een toename in alle leeftijdsgroepen wordt uitgegaan.”

Naarmate er steeds meer duidelijk is over het meest realistische scenario bepaalt volgens hem de gemeenteraad wanneer Waddinxveen ‘af’ is, door op een gegeven moment niet meer verder in te zetten op uitbreiding van het woningaanbod.

Waddinxveen, met 8500 inwoners in 1950 en 25.000 in 1990, heeft een jonge samenleving. De gemiddelde leeftijd is 41 jaar. Het aandeel jongeren tot 14 jaar is relatief groot. De vergrijzing is minder sterk dan elders.

