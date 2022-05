Hoe moet het Vijfde Dorp eruit komen te zien? Daar mag jij over meedenken

Zuidplas gaat meedenksessies organiseren over de praktische invulling van het Vijfde Dorp. De gemeente is afgestapt van een eerder plan ‘denktanks’ te vormen van specialisten met slimme ideeën en suggesties.

Anderhalf jaar geleden werd al een denktank-bijeenkomst gehouden over adaptief bouwen in relatie tot het water en de bodem in het gebied. Daarna verhinderde corona meer van zulke bijeenkomsten. Maar nu krijgt de inbreng van inwoners de algemenere vorm van meedenksessies.

Emotioneel

Afgelopen jaar ging omgevingsmanager Hein Pierhagen voor de gemeente Zuidplas al op pad om te inventariseren wat leeft onder huidige bewoners in het Middengebied waar straks het Vijfde Dorp komt. Pierhagen: ,,Ik heb inmiddels zo’n honderd gesprekken gevoerd met ondernemers en bewoners in het gebied. Dat waren soms best emotionele gesprekken. Dat begrijp ik ook. Het gaat soms om familiebedrijven van honderd jaar oud, boerenbedrijven die van vader op zoon zijn doorgegeven en nu moeten verhuizen. We hebben door dat het gevoelig ligt en hebben respect voor die gevoelens.”

Nieuwe fase

Na een periode van informeren volgt nu een nieuwe fase van ideeën ophalen om te betrekken bij de besluitvorming. Pierhagen: ,,Daarvoor organiseren we meerdere sessies. Op 17 maart en 14 april waren er al besloten bijeenkomsten met bewoners en ondernemers van de Middelweg en Knibbelweg. Op 2 juni is er een bijeenkomst voor organisaties in het maatschappelijk en sociaal domein. Dan praat je over vijftig sportclubs, maar ook over tandartsen, fysiotherapeuten enzovoorts.”

Pierhagen denkt dat daarna nog drie of vier bijeenkomsten volgen. ,,Bijvoorbeeld over mobiliteit, het stedenbouwkundig plan, het bedrijventerrein bij het Koning Willem I Bos en over de Groene Schakel. Over de naam van het Vijfde Dorp komt een prijsvraag.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.