Hoe oorlogsheld Wiggert in Normandië landde en Nederland bevrijdde is tóch te zien in het theater

Groot waren de verwachtingen twee jaar geleden toen een bijzonder theaterstuk in Moordrecht werd aangekondigd. ‘De weg naar huis’ gaat over Wiggert van den Heuvel, een Moordrechtenaar die betrokken was bij de landing in Normandië en met de Irene Brigade optrok naar Nederland.

Het stuk zou op 4 mei 2020 na dodenherdenking worden gespeeld in de Dorpskerk. Corona hield dat twee jaar tegen. Nu gaat het alsnog gebeuren.

Op 4 mei 2022, na de dodenherdenking in Moordrecht, wordt in de Dorpskerk ter ere van Wiggert van den Heuvel de voorstelling ‘De weg naar huis’ gespeeld en geld ingezameld voor Stichting ‘Commando & Family Foundation’. Deze voorstelling van Theater voor Iedereen (TVI), een eenakter, in samenwerking met de landelijke organisatie ‘Theater na de Dam’, neemt bezoekers mee in het oorlogsverleden van Van den Heuvel.

Irene Brigade

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog vertrok Wiggert van den Heuvel uit Moordrecht, als militair via Duinkerken, naar Wales, waar de Irene Brigade werd opgericht. Op 6 augustus 1944 landde de Irene Brigade in Normandië, trok over de beroemde Pegasusbrug naar ‘Hell Fire Corner’, waarna ze deel uitmaakte van het leger dat vanuit Frankrijk en België Nederland bevrijdde.

Wiggert was intussen legerkok en in Nederland werd hij gestationeerd in Zeeland. In 1945 keerde hij terug naar Moordrecht waar hij op 31 mei 1945 werd gehuldigd. De Irene Brigade speelde een grote rol tijdens de bevrijding en Wiggert maakte daar deel van uit.

,De weg naar huis’ is een initiatief van Piet Blonk en Jan-Tjeerd de Jong van Theater voor Iedereen. De Jong deed alle research en speelt Wiggert van den Heuvel. ,,Ik kwam op het idee voor het stuk tijdens een vakantie in Normandië.” Piet Blonk is verteller. De voorstelling is gratis te bezoeken. Aanvang: 21.00 uur.

