Hoe wetenschapper Wim (zelf niet doof) dovenpastor werd: ‘Ze nemen mij nooit aan, dacht ik’

,,Het werk als klinisch epidemioloog gaat mij nog altijd goed af, al ik doe het bij het Universitair Medisch Centrum in Utrecht nu twee dagen in de week. De drie andere dagen ben ik dovenpastor”, legt Wim Otte uit als we met hem in het Cultuurhuys De Kroon en bibliotheek De Groene Venen in Waddinxveen een kop koffie drinken.