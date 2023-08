Hoera, we gaan weer zwieren en zwaaien: de kermis komt ook dit jaar weer naar Gouda

indebuurt.nl Sushi Gouda: dit zijn dé sushi­restau­rants van Gouda

Waar kun je nou écht lekker sushi eten in Gouda? Op heel veel plekken! Gouda heeft namelijk best veel sushirestaurants. Want nigiri’s, maki’s, handrolls en sashimi gaan er altijd wel in toch? Bij welke sushirestaurants in Gouda je terechtkunt voor dit lekkers? Dat hebben we voor je op een rijtje gezet!