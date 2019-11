Hoeveelheid sinterklaascadeautjes overdondert Voedselbank: ‘We zijn echt ontroerd’

'Een deel van de ouders heeft een hoog fuck-you-gehalte'

27 november Haastige haal- en brengouders die hun kind droppen en de auto in de Goudse binnenstad op de stoep of midden op straat parkeren. Het is levensgevaarlijk, ziet wijkagent Jeroen Bot. ,,Ik hoor van de schoolleiding dat het wachten is tot het misgaat.''