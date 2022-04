Hoge nood: opnieuw roep om openbaar toilet op Gouweplein

In de afgelopen jaren kon fractievoorzitter Bastienne Prins-van den Boomgaard (CDA) in Waddinxveen het niet voor elkaar krijgen, maar ze heeft besloten de strijd voor een openbaar toilet op het winkelhart Gouweplein niet op te geven.

De komende tijd is haar fractie, met wethouder Brigitte Leferink in het college, vast van plan zich hiervoor in te zetten. ,,De mensen moeten ergens naar de wc kunnen”, is haar motivatie daarvoor als bij hoge nood geen sanitaire voorzieningen in winkels of bij de horeca voor niet-klanten beschikbaar zijn.

Ooit had Waddinxveen aan de Esdoornlaan in de buurt van de oude begraafplaats een openbaar toilet in de vorm van een betonnen krul, maar die heeft de gemeente opgeruimd. Veel mensen ervaren tegenwoordig volgens het raadslid een ‘sanitaire stop stress’ bij het op stap gaan in het Gouwedorp.

De Maag Lever Darm Stichting noemt het één van de taken van de gemeente voor haar inwoners en bezoekers te voorzien in openbare of opengestelde toiletten. Dat kan ook door het plaatsen van tijdelijke toiletten, zodat winkelpubliek haar hoge nood kan verlichten.

Tot nu toe heeft wethouder Kirsten Schippers (Weerbaar Waddinxveen) zich niet willen inspannen voor een openbaar toilet op het Gouweplein. Misschien dat de herhaalde oproep van Bastienne Prins daar toch binnenkort verandering in kan gaan brengen.

