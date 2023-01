Holocaust herdenking in Gouda vindt dit jaar plaats op station

Haastrecht­loop gered: hardlopers gaan het zelf organise­ren; ‘Leuk dat we eigen dorpsloop hebben’

Het voortbestaan van de Haastrechtloop is voor de komende jaren gegarandeerd. Vijf hardlopers uit de dorpskernen Haastrecht en De Vlist pakken het stokje over, nadat bedenker en ‘ontwikkelaar’ Erwin van der Ham na tien jaren aangegeven had ermee te gaan stoppen als organisator.

24 januari