Honderden rondslingerende fietsen maken rommel van binnenstad: dit gaat Gouda eraan doen

indebuurt.nl Aha! Dus zo zijn de hofjes in Gouda ontstaan

In Gouda vind je verschillende hofjes. Vanaf de straat vallen ze soms niet zo op, maar als je eenmaal in een hofje staat, zie je een centrale tuin met daar omheen kleine woningen. Het ziet er idyllisch uit, maar wat is de geschiedenis achter de Goudse hofjes? Hoe zijn ze ontstaan?