Hotelboot blijft maanden langer aangemeerd liggen totdat azc-gebouw Gouda klaar is

De Goudse hotelboot zou er aanvankelijk liggen tot 1 januari, maar blijft toch maanden langer aangemeerd in de wijk Korte Akkeren. De gemeente kiest daarvoor, omdat zij de asielzoekers een-op-een wil laten overgaan in het gebouw De Molenwiek, dat niet eerder klaar is dan mei.

De boot ligt sinds december vorig jaar in het Gouwekanaal, langs het Ruige Weteringpad in de wijk Korte Akkeren. Deze hotelboot is een tijdelijke noodoplossing voor het opvangen van vluchtelingen. Omdat het landelijk niet lukt om de asielcrisis in Nederland op te lossen, heeft de gemeente Gouda op verzoek van het COA meermaals ingestemd met een langer verblijf.

Burgemeester Pieter Verhoeve gaf in mei aan dat in het vervolg steeds per half jaar gekeken zou worden of een nieuwe verlenging nodig was. Dat gebeurde tijdens een avond die werd georganiseerd voor omwonenden in de Garenspinnerij. Toen werd de voorlaatste verlening tot 1 januari volgend jaar besproken.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Gebouw De Molenwiek. © Pim Mul

Van een verlenging is nu wederom sprake. Want een van de voorwaarden voor het ombouwen van het Molenwiekgebouw waarin 350 asielzoekers tijdelijk onderdak gaan krijgen, is dat de huidige bewoners van de asielboot een-op-een over kunnen. Vanwege de asielcrisis lukt het niet om hen ergens anders onderdak te geven. Naar verwachting is de verbouwing van het kantoorgebouw mei volgend jaar klaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.