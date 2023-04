Hulpverlener gaat door hel als hij wordt overgoten met kokend heet water: ‘Voelde verscheurende pijn’

indebuurt.nl Op de Goudse warenmarkt: 'Marktkoop­man word je niet, dan ben je'

“Ik vond het gewoon al super dat ik met mijn vader mee mocht,” vertelt Edwin enthousiast over zijn eerste baantje op de markt. Vader Struijk was verkoopleider voor Den Besten Kaas en had zijn eigen kraam. “Hij zette me op een kistje en liet me eitjes verkopen. Ik was een jaar of tien en nog heel speels natuurlijk. Maar aan het einde van de dag kreeg ik een gulden voor mijn werk, daar was ik maar wat groots op!” herinnert hij zich lachend. Edwin zou tot zijn twintigste naast zijn opleiding bij zijn vader blijven werken.