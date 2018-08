Huwelijkscadeau voor bruidspaar: minuut gratis winkelen bij AH Markt

Het koppel trouwde vorige week woensdag op 8-8-2018 bij Kameryck in Kamerik. ,,Een perfecte dag om te trouwen", blikt Sylvia vanaf Mauritius terug, waar de twee nu op huwelijksreis zijn. De trouwfoto's werden gemaakt bij het Stadhuys op de Markt en de Sint-Jan in Gouda. De twee leerden elkaar ook in Gouda kennen. ,,We vinden het een prachtige stad. In het stadhuis zijn mijn ouders ook getrouwd."

Mooie plek

De twee werden plots verrast door hun huwelijksfotograaf. ,,We waren foto's aan het maken bij de Sint-Jan in Gouda, toen de fotograaf opeens zei dat hij een hele mooie plek had gezien om een foto te maken." Hij loodste Jan Bart en Sylvia richting de Albert Heijn op de Markt. ,,Is dit nou een mooie plek, vroegen we ons af. We wisten van niks. Toen kregen we van de ceremoniemeesters een filmpje te zien." Daarin zag het stel dat de ceremoniemeesters - de twee zussen van Jan Bart en hun mannen - een bijzonder huwelijkscadeau hadden verzonnen: een minuut gratis winkelen in de supermarkt waar ze nu recht voor stonden.

Quote De eigenaar van de zaak riep om dat iedereen aan de kant moest: 'Er komt een bruidspaar aan!' Sylvia Verkade

Het leek de ceremoniemeesters wel leuk om mee te beginnen. Sylvia: ,,De eerste boodschappen zijn ook altijd wel het prijzigst. Het was heel bijzonder en waar wij zeker helemaal niets vanaf wisten. We waren overdonderd. Jan Bart bediende de kar en ik rende erachteraan. De eigenaar van de zaak riep om dat iedereen aan de kant moest: 'Er komt een bruidspaar aan!'"

Volle kar

Het ene na het andere product verdween in het karretje van de twee. ,,Je pakt dingen, het slaat nergens op. We moeten wasmiddel hebben, want dat is heel duur. En Jan Bart zei dat we dingen op ooghoogte moesten pakken, want dat is het duurste. Uiteindelijk hadden we de hele kar vol. Het was fantastisch. Al de spanning die je had van de dag was er gelijk uit. Het was zo'n gaaf cadeau. Het was nog nooit in mijn hoofd opgekomen", zegt Sylvia.

Uiteindelijk zat er na de minuut 199,15 euro aan producten in het karretje. ,,Dat hebben we nog wel goed gedaan. We hadden dingen die we ook echt gebruiken, maar ook producten die we nog nooit gekocht hebben."

Het huwelijkscadeau paste echt bij hen, benadrukt het kersvers getrouwde stel. ,,Het was iets van actie, echt iets voor ons. We houden van ondernemen en dingen doen."

