Ict-bedrijf Centric doneert 83 laptops aan Oekraïense kinderen voor school en contact met thuis

In het voormalig Blokkergebouw aan de Antwerpseweg in Gouda wonen tijdelijk 261 Oekraïense vluchtelingen, waaronder veel kinderen. Ongeacht of zij in Nederland mogen blijven of niet, hebben zij hier recht op het volgen van onderwijs.

Betekenis geven

,,De opvanglocatie is gevestigd in dezelfde straat als ons hoofdkantoor”, zegt Maarten Hillenaar, algemeen directeur van Centric. ,,We bedachten: kunnen we iets betekenen voor deze mensen die een hele lastige fase door moeten? We zijn blij dat we nu met deze 83 laptops de kinderen kunnen helpen.”