IJsdievegge moet maand cel in na stelen Ben & Jerry's

De vrouw werd dinsdag aangehouden in de Albert Heijn in Moordrecht nadat zij op een creatieve manier 24 bekers ijs in haar kleding had verstopt. Het winkelpersoneel kreeg de vrouw in de gaten, omdat zij wat vreemd liep en een raar geluid maakte. Dat kwam waarschijnlijk omdat er zelfs in haar onderbroek ijsbekers zaten.