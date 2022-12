IJsmeesters zijn er klaar voor: Koning Winter is in aantocht, maar gaat het hard genoeg vriezen om te schaatsen?

De ijsmeesters van de ijsbanen in Ammerstol en Boskoop zijn er klaar voor. Ze kunnen allebei in één nacht een ijsvloer aanleggen waarop geschaatst kan worden, maar de grote vraag is: gaat het hard genoeg vriezen?

Koning Winter is in aantocht. Daar zijn de meteorologen het wel over eens. Maar hoe hard slaat hij toe? Daarover is nog onzekerheid en die knaagt ook bij de ijsmeesters van de ijsbanen in Ammerstol en Boskoop.

,,De mannen zijn al druk bezig om de betonnen baan waarop het ijs komt te liggen schoon te maken, want wie weet‘’, zegt Bert Timmerman van ijsclub Vooruitgang in Ammerstol.

In Boskoop staat iedereen ook paraat om aan de slag te gaan, zegt voorzitter Ton Snabel van IJsclub Otweg. ,,Dus laat die vorst maar komen. Spannend is het wel. Zoals de vooruitzichten nu zijn kan het net wel óf net niet.’’

Winnen

Een avond/nacht met vier of vijf graden vorst is volgens de ijsmannen uit het Groene Hart al genoeg, mits het helder weer is en niet te hard waait. Snabel: ,,Maar dan moet het overdag niet te veel dooien, anders moet de baan al heel snel weer dicht.’’

De ijsbaan van Boskoop heeft een ondergrond van asfalt. Volgens Snabel wordt die nét iets minder snel koud dan een baan van beton, zoals in Ammerstol. ,,Dus als het erom gaat wie het eerste open kan, zullen wij dat waarschijnlijk niet winnen.’’

IJsvloer

Volgens Bert Timmerman uit Ammerstol is het als eerste openen van een ijsbaan in de regio niet een doel op zich, maar is het wel leuk als het lukt.

De ijsclubs kunnen in één nacht een ijsvloer van zo’n 1,5 centimeter aanleggen door bij vorst steeds een laagje water op de baan te sproeien.

Beide ijsclubs rekenen op grote drukte, als het gaat lukken de baan geschikt te maken. ,,We zijn er allemaal wel weer aan toe om lekker op natuurijs te schaatsen.’’

