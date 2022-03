‘Ik ga genieten van het leven’, beloofde Vincent (1972-2021) na hartaanval. En dat deed hij

Vincent was directeur van het metaalwarenbedrijf Metacon, dat sinds ruim een jaar Metacon-Next heet. Het bedrijf dat zijn opa in 1927 in Gouda was begonnen.



,,Opa begon met de fabricage van driewielers en kinderzitjes’’, weet Vincents echtgenote Danny te vertellen. ,,Zijn vader Cock begon met rolluiken en Vincent bouwde het uit tot een bedrijf dat inbraak werende rolluiken en brandwerende deuren produceert.’’ Vincent was, volgens Danny, geen studiebol. Wel had hij altijd al interesse gehad in het bedrijf. ,,Toen hij 15 was ging hij er in de vakanties altijd al werken. Metacon zat toen nog aan de Turfsingel in Gouda.’’