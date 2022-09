‘Ik Zie Je’-plaquette op Gouds bankje, omdat het belangrijk is om te praten over zelfdoding

Zelfdoding is dichtbij, maar erover praten is moeilijk. Om die reden staan er in Gouda, maar ook in andere steden, sinds zaterdag bankjes met een ‘Ik Zie Je’-plaquette. Het koperen plaatje onderstreept dat het belangrijk is om open te zijn over donkere gedachten.

Op de plaquette staat dat een goed gesprek begint met iemand écht te zien. Deze zaterdag is het de internationale zelfdodingspreventiedag.

Daarom lanceerde 113-Zelfmoordpreventie de landelijke publiekscampagne ‘1K Z1E J3’, die gecommuniceerd wordt via openbare bankjes in verschillende gemeenten. In Gouda staat het bankje op de Nieuwe Markt in de binnenstad.

Praten over zelfdodingsgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113 Wethouder Anna van Popering (jeugd en welzijn, CU) ging bij de onthulling in gesprek met de 19-jarige Carlijn Hoogeveen uit Waddinxveen. Ze was suïcidaal, depressief en had een eetstoornis en belandde in een gesloten jeugdzorginstelling. Niet omdat ze een gevaar was voor anderen, maar omdat ze zichzelf wat wilde aandoen.

Volledig scherm Carlijn Hoogeveen (19) met haar hulphond Lucky. Archieffoto. © Sandra Zeilstra

Lot

Hoogeveen sprak haar suïcidale gedachten niet uit. ,,Als ik erover sprak, met een hulpverlener of mijn ouders, werd ik vaak meteen in een isoleercel opgesloten. Op andere momenten werd ik juist totaal aan mijn lot overgelaten en keek er niemand naar me om. Ik leerde dus dat ik er beter mijn mond over kon houden. Maar als ik nu hoor van 113 en dat je er anoniem over kan praten, dan denk ik: dat had mij wel geholpen.”

Aan een zelfverkozen einde denkt de tiener inmiddels niet meer. ,,Ik voel me nu eigenlijk heel goed. Ik heb eindelijk de juiste hulp gekregen, waarbij we niet alleen naar gedrag keken, maar eindelijk de kern aanpakten. En ik heb een hondje, een hulphond in opleiding. Die opleiding staat nu ook op een laag pitje, omdat het al zo goed met me gaat. Tot slot heb ik besloten voor mijn passie te gaan: muziek en zingen.”

