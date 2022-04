In de achtertuin van Cees blijkt ineens een stuk Romeinse weg te liggen: ‘Dit is top of the bill’

Het is een heel circus in de flinke tuin van Cees de Boer, die het van een afstandje aanziet. Hier, aan de Rijndijk in Hazerswoude-Rijndijk, is hij van plan om twee extra woningen op zijn terrein achter zijn huis en de oude boerderij neer te zetten. ,,Ik heb vier kinderen en tien kleinkinderen en we willen graag het spulletje bij elkaar”, zegt hij. Voor de bouw van één van die woningen moest de bodem worden gesaneerd, want er stond ooit een varkensstal op deze plek.