In deze telefooncel kan je ‘bellen’ met een overleden geliefde: ‘Een bijzondere en troostrijke ervaring’

Woon je op vijf hoog en droom je van een achtertuin? In deze tuin van Hedi mag iedereen chillen en tuinieren!

10:33 Ooit gedroomd over een tuin, maar je woont vijf hoog? Dan kun je toch tuinieren of lekker luieren in een groene oase dankzij Stichting Deeltuin. Hedi Hegeman uit Nieuwveen heeft zo’n deeltuin die ze openstelt voor anderen. Ook in Gouda wordt het initiatief nu omarmd.