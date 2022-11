In deze twee gemeenten in het Groene Hart vond eerder de landelijke intocht van Sinterklaas plaats

Vandaag is het de zeventigste keer dat de landelijke intocht van St. Nicolaas en zijn gevolg op tv is te zien. Dit keer in Hellevoetsluis. Twee keer had het Groene Hart de eer: in Schoonhoven en Gouda.

De keer in Gouda in 2014 is memorabel. De intocht werd opgeluisterd door tegenstanders van Zwarte Piet. Ze waren naar Gouda gekomen na een oproep van Jerry Afriyie van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Die groep liet weten af te willen van de ‘raciale karikatuur Zwarte Piet’.

De actievoerders kwamen niet in beeld, maar werden op afstand gehouden door de in groten getale aanwezige politie. Grimmig was het wel. Er werden negentig mensen gearresteerd.

In Schoonhoven was de landelijke intocht jaren eerder, op 21 november 1987. In beide gemeenten vond de landelijke intocht één keer plaats, maar er zijn steden die de Sint vaker mochten verwelkomen op tv. Amsterdam zelfs elf keer.

Waarschijnlijk vond de eerste intocht van Sint Nicolaas plaats in Venray in 1888. Sinds de jaren dertig wordt in Amsterdam jaarlijks een optocht voor de Sint georganiseerd. Van 1952 tot 1963 werd die uitgezonden op de nationale televisie. Daarna ook andere steden, meestal wel op een plek die aan een rivier of de kust ligt. Het is vandaag de elfde keer dat Sinterklaas in Zuid-Holland aankomt.

