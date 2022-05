In geboorteland van Oekraïense Nataliya is het oorlog, hier viert ze juist de vrijheid: ‘Speciale lading’

‘Dit jaar heeft het een speciale lading’

Nataliya Kornyeyeva (50) uit Oekraïne woont inmiddels al tien jaar in Nederland en is dus bekend met de tradities op 4 en 5 mei. ,,Mijn man hangt altijd de vlag uit buiten en dan is altijd de vraag of die halfstok moet hangen of in top, maar daar komen we meestal wel uit.”