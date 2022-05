In Papendrecht geen signalen grensoverschrijdend gedrag Paans

Dat zegt woordvoerder Sandra Dwarswaard van deze gemeente. Ze reageert daarmee op zijn plotselinge vertrek als burgemeester van Krimpenerwaard wegens een melding over grensoverschrijdend gedrag. Paans was voor hij in januari naar de Krimpenerwaard vertrok vier jaar wethouder in Papendrecht.

Radar

Fractievoorzitter Trijntje van Es van D66 in Papendrecht is verrast door de gebeurtenissen in Krimpenerwaard. ,,Ik had dit echt nooit verwacht. Pieter Paans ken ik als een hartelijke, enthousiaste man, maar hij is bij mij nooit over de schreef gegaan. Ik heb als vrouw echt een heel goede radar wat dat betreft, maar er zijn bij mij over hem nooit alarmbellen afgegaan. Na de berichten uit Krimpenerwaard heb ik het er ook met anderen binnen onze gemeente over gehad, maar niemand kan dit plaatsen.”