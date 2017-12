'In plaats van twee zonen heb ik twee urnen staan'

Waddinxveense familie Van Wichen verder in Chili zonder camera's

26 december Addy en Astrid van Wichen en hun vier kinderen zijn voor het eerst zonder de televisiecamera’s van RTL op reis gegaan naar Patagonië, het puntje van Zuid-Amerika. Het Waddinxveense gezin was dit jaar 52 afleveringen lang te zien in de realityserie 'Helemaal het einde!'. Met twee andere families probeerden de Van Wichens een bestaan op te bouwen in Chili.