In Spoorzone moet nieuwste woonwijk komen, maar er wordt nog maar amper gebouwd: dit is waarom

indebuurt.nl Gouds Geluk Festival: dit staat er allemaal op het programma

Het Gouds Geluk Festival smaakt naar meer! Na de editie in mei, keert het festival in september terug. Op 1, 2 en 3 september kun je weer dansen met je voeten in het zand, je buikje rond eten bij verschillende foodtrucks of luisteren naar toffe bands. Dit is het programma: