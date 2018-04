In zorgvilla dankzij sponsoring: 'Geert kan hier Geert zijn'

'We­reld­rei­zi­ger' Joran Borst blij met zijn debuut

9:34 Drie jaar voetbalde Joran Borst in de jeugd van Ajax, tot hij werd geveld door een slepende knieblessure. Na een studie in Eindhoven en een maandenlange reis door Oost-Azië begon het toch te kriebelen. Hij sloot zich aan bij het derde elftal van Haastrecht. Hij viel op en afgelopen zondag debuteerde hij tegen ASW in de hoofdmacht.