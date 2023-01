Ineke brengt elk jaar bloemen bij jarige prinses Beatrix: ‘Krijg altijd handgeschreven brief terug’

Het is een traditie die Ineke Verkaaik uit Gouda nog lang in ere hoopt te houden. Ze bracht vanochtend bloemen bij de jarige prinses Beatrix (85) bij kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche. De Goudse is voorzitter van Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, waar de prinses vanaf 1957 beschermvrouwe van is.