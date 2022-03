Informateur Waddinxveen geeft na Pasen duidelijkheid

‘Wel snel, niet overhaast’. Onder dat motto is informateur Herman Timmermans (64) in Waddinxveen begonnen aan zijn gespreksrondes met de zes politieke partijen over de vorming van een nieuwe coalitie. Hij verwacht daarover in de week na Pasen duidelijkheid te kunnen geven.

De voormalige PCW-voorman van ChristenUnie-huize praat deze en volgende week op vier verschillende dagen over welk college het meest kansrijk is, wat de belangrijkste speerpunten zijn, eventuele breekpunten of belemmeringen en over de kandidaten voor het wethouderschap.

Herman Timmermans is ook de architect van het huidige college met PCW, CDA en Weerbaar Waddinxveen, dat in het najaar van 2020 aantrad na een bestuurscrisis. ,,Ik vind het eervol dat de raad ditmaal unaniem aan mij vraagt informateur te zijn”, laat hij in een reactie weten. ,,Ik ga vooral luisteren naar wat alle politieke partijen zeggen.”

Hij heeft van hen al gehoord dat de verschillen niet groot zijn. ,,Maar je weet nu eenmaal niet wat er in een aantal gesprekken kan gebeuren.” Dat hij van PCW in de gesprekken ‘goed moet doorvragen’ hoorde hij lijsttrekker Jannes Berghout ook nog zeggen. ,,Die nadruk op dat aandachtspunt vond ik opvallend, want ik vind dat een intrinsiek onderdeel van de opdracht, maar ik zal dat doen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.