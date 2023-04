Informatiebeurs voor ouders van pubers over alcohol en drugs

Al dertig jaar staat de watertoren te vervallen, nu gaan Nicole en Marcus er een bed & breakfast beginnen

Marcus Robben en Nicole Pot hadden grootse plannen toen ze in 2020 de watertoren en bijbehorende opstallen in Krimpen aan de Lek hadden gekocht. Nu, bijna drie jaar later, is de kogel door de kerk. Ze gaan er naast een kapsalon ook een bed & breakfast beginnen. De vergunningen zijn binnen.