Internetfraudeur liet voelen hoe het is om bedreigd te worden: ‘Het was oog om oog, tand om tand’

Stolwijker Martin van der B. moet volgens het Openbaar Ministerie een jaar de cel in voor afpersing, het oplichten van klanten op Marktplaats en wapenbezit. De man zegt een pistool te hebben om zijn gezin te beschermen. ,,Hij had de politie kunnen bellen’’, stelde de officier van justitie gisteren tijdens de rechtszaak.

Het is een vorm van handelsfraude die vaker voorkomt. Mensen bestellen artikelen op Marktplaats, maken geld over en krijgen niets geleverd. Dat overkwam ook een tiental slachtoffers van Martin van der B. in 2020. Het ging om iPhones, een boormachine en Apple AirPods.

De Stolwijker geeft de oplichting onomwonden toe, al kan hij zich niet alles herinneren. ,,Ik heb toen stomme dingen gedaan. Ik had geen werk en geld nodig.” Achteraf gezien heeft hij er spijt van. Hij wil schoon schip maken, maar zit al acht maanden vast voor een ander vergrijp. In maart is hij in zijn auto aangehouden door een arrestatieteam. Dat gebeurde nadat hij op internet dreigende berichten had verstuurd, waarin hij 10.000 euro of bitcoins eiste. Anders kwam hij met twintig man langs. ‘Kleine Gerard zou de eerste zijn en ik weet waar haar moeder woont.’ Martin geeft dit toe, maar denkt ook dat hij toen in zijn recht stond. ,,Het was oog om oog, tand om tand.’’

Quote Ik wilde hen laten voelen wat het is om bedreigd te worden Martin van der B

‘Laten voelen’

Hij zou eerder zelf zijn bedreigd, nadat een drugscrimineel was opgepakt. In het wereldje ging ten onrechte het gerucht dat hij de politie had getipt. ,,Ik durfde mijn hond niet meer uit te laten. Ik wilde hen laten voelen wat het is om bedreigd te worden.’’ De rechter maakt zich zorgen om deze redenering. ,,Waar eindigt dit dan?’’

De officier van justitie vindt vooral de poging tot afpersing ‘heel kwalijk’ en ‘zorgelijk’. En dan had de verdachte ook nog een pistool thuis, terwijl hij eerder was veroordeeld voor wapenbezit. Zij eist anderhalf jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De advocaat vraagt om strafvermindering, omdat Martin van B. met buitensporig geweld zou zijn opgepakt. Hij hield er gekneusde ribben aan over. De afpersing zou alleen een ‘signaal’ zijn geweest, nadat verdachte zelf was bedreigd. De uitspraak volgt over twee weken.

