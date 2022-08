Inwoners drinken veel én blijven maar online bestellen: de afvalcontainers worden nu aangepast

COLUMN Ben was heel blij dat hij in een lange rij mocht staan op Schiphol

Nog een week, nog meer verhalen over chaos op Schiphol. Tot ver buiten de aankomst- en vertrekhallen stonden deze week rijen, en veel reizigers misten hun vluchten. ,,De Efteling-rijen zijn er niets bij”, vertelde een ongelukkige reiziger vorige week aan het AD. Ik was er zelf onlangs, en ik stond ook in een lange rij. En daar was ik heel blij mee.

