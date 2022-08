Isabel dacht woningnood slim te omzeilen, maar zit nu met een huis (én paard) die ze nergens kwijt kan

Wonen in een oud pakhuis in het centrum van de stad? Deze met dakterras staat te koop

De historie van de woning aan de Turfmarkt in Gouda is makkelijk te raden. Het was eeuwenlang een pakhuis waar turf werd opgeslagen. Edmundo Holster kan die historie waarderen, maar hij bouwde het interieur om tot een moderne loft.

