It giet oan! Hier kun je vandaag (waarschijnlijk) al schaatsen ⛸️

updateVrijwilligers van ijsclub Vooruitgang in Ammerstol doen er maandagnacht alles aan om te bereiken dat dinsdagmorgen kan worden geschaatst op de ijsbaan in dit dorp in de Krimpenerwaard.

Met een speciale sproeimachine worden urenlang laagjes water op de betonnen baan gespoten. Zo ontstaat als het goed is een ijsvloer.

IJsmeester Bas Looren de Jong had er maandagavond op basis van de weersverwachtingen alle vertrouwen in dat het zou lukken om dinsdagmorgen vanaf negen uur de baan te openen. Het was kraakhelder en de temperatuur zakte in rap tempo onder nul.

De eerste dag dat de ijsbaan open is kan er alleen worden geschaatst door leden van de Vooruitgang. Als de vorst aanhoudt, kunnen de dagen erna ook anderen hier hun ijzers onderbinden. Ammerstol is, als het vannacht lukt om een goede ijsvloer te maken, de eerste ijsbaan in het Groene Hart waar deze week geschaatst kan worden.

Boskoop

Ook bij IJsclub Otweg in Boskoop werd maandagavond hard gewerkt. Of de baan dinsdag opengaat is nog onbekend.

