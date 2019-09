Jaap Smit blijft commissaris van de koning in Zuid-Holland

Spoeddebat in Zuidplas: positief saldo van 1,3 miljoen in werkelijk­heid negatief

11:56 De gemeenteraad van Zuidplas komt dinsdagavond bijeen voor een spoeddebat naar aanleiding van fouten die zijn gemaakt in de Zomernota die in juli werd behandeld. Het debat is aangevraagd door D66, NEZ, PvdA/GroenLinks en SP. De partijen willen hiermee duidelijk maken dat er iets fundamenteel fout zit in de ambtelijke organisatie. Het is namelijk niet eerste keer dat er verkeerd is gerekend.