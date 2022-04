Jacht op ganzen geopend, bezwaar vanuit Krimpenerwaard

UPDATE Politie ‘intensief’ bezig met oplossen autobran­den, Verhoeve overlegt over extra maatrege­len

Burgemeester Pieter Verhoeve gaat overleggen of het nodig is extra maatregelen te nemen om het aantal autobranden in Gouda in te dammen. De politie is intussen ‘heel intensief’ bezig met het oplossen daarvan.

25 april