Jacht op knobbelzwanen in Zuid-Holland door rechter tijdelijk verboden

Scheids­rech­ter Kevin Blom in boek ‘De Fluitende Leider’: ook na een fout moet je verder

15:07 HENGELO - Op 3 september 2011 geeft voetbalscheidsrechter Kevin Blom Tsjechië een strafschop in het EK-kwalificatieduel tegen Schotland in Glasgow. Op weg naar het hotel krijgt hij verontrustende berichten over die beslissing. Eenmaal op de hotelkamer kijken hij en zijn collega’s het moment terug en dringt de werkelijkheid door: een schwalbe, geen penalty.