Jamai blijft tot 2022 bij RTL

Jamai wordt ook getipt als een van de deelnemers aan het programma 'Wie is de mol.' Eerder kondigde het management van de zanger aan dat hij 'in verband met televisieopnames in het buitenland helaas gedwongen was zijn landelijke tournee in mei en juni te annuleren'. Voor sommigen reden tot speculatie: de opnames van het tv-programma Wie is de Mol vinden namelijk ook in deze periode plaats.



Een deel van het raadsel lijkt in ieder geval nu te zijn opgelost. In juni gaat hij op reis voor RTL. Het is nog niet bekend of hij ook deelnemer is bij Wie is de Mol.