Jarenlange celstraffen voor de mannen die Goudse marktkoopvrouw (57) overvielen, vastbonden en bedreigden

Floris (17) ziet politici stomme keuzes maken over duidelijke dingen: ‘Zoals klimaatver­an­de­ring’

11 november 17-jarigen: ze staan op de springplank naar volwassenheid. Elke week gaan we in gesprek met zo’n ‘groentje’ uit het Groene Hart. Vandaag: Floris van Tilburg uit Nieuwveen. Zijn hart gaat sneller kloppen van oude landkaarten en apparaten. In zijn kamer staan een typemachine en een mechanische rekenmachine. ,,Hoe zo’n oud apparaat in staat is om iets ingewikkelds te doen vind ik fascinerend.”