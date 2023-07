Leuk om te doen in Gouda: Jazz on Sunday

indebuurt.nl Treinreizi­gers opgelet: meer dan een week weinig tot geen treinen rondom station Gouda

Even met de trein van en naar Gouda? Dat wordt nog een uitdaging de komende dagen! Van donderdag 13 juli tot en met zondag 23 juli werkt ProRail rond Gouda aan het spoor. Daardoor rijden er minder treinen. In het weekend van 22 juli rijden er zelfs helemaal geen treinen van en naar onze stad. NS zet extra bussen in.