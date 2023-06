Je friet eten uit bakje van suikerriet: deze oplossingen zijn er voor verbod op plastic bakjes

Wekenlang extreme pijn: Muriel vindt dat onderzoek naar borstkan­ker anders moet en boekt eerste succes

Het is Muriel van der Draaij (51) gelukt. Ze mag in Den Haag vertellen waarom zij vindt dat het bevolkingsonderzoek naar borstkanker anders moet. Zie diende een burgerinitiatief in, dat nu leidt tot een debat in de Tweede Kamer. Bijzonder, want slechts twintig Nederlanders gingen haar voor.