Je land inruilen voor vreemd land was moeilijk: Sahin wil verhalen gastarbeiders in geschiedenisboeken

VOETBAL TOTAAL Montfoort steviger aan kop, negental Moordrecht houdt stand en dit gebeurde nog meer op de velden

Daags voor de grootste carnavalsoptocht bracht Montfoort SV’19 Knopengein alvast in feeststemming. De eersteklasser verstevigde de leidende positie tegen Zuidvogels. Moordrecht had ook reden voor een feestje. In het restant van de eerder gestaakte IJsselderby hield het overgebleven negental stand tegen Gouderak. Lees hier alles over de afgelopen inhaal- en bekerronde in het amateurvoetbal.