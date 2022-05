Je tuin of dak vergroenen? Wees snel, want de subsidiepot is bijna leeg

Je eigen omgeving aanpassen aan het veranderend klimaat. Dat is het doel van de subsidieregeling Klimaat en Ruimte van het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. De belangstelling daarvoor blijkt massaal. De pot voor de aanvragen boven de 2000 euro is al bijna leeg.

In totaal was 140.000 euro beschikbaar voor aanvragen boven 2000 euro. Daarvan is inmiddels 130.000 euro uitgegeven: 93 procent. En dat terwijl de regeling, die startte in juli 2021, was bedoeld tot eind juni 2024. Daarom roept het hoogheemraadschap belangstellenden op om snel een aanvraag in te dienen als die meer bedraagt dan 2000 euro subsidie.

Voor bijvoorbeeld het vergroenen van de tuin of het dak is een vergoeding van 10 euro per vierkante meter tuin of dak vastgesteld met een minimum van 15 vierkante meter. Door bestrating te verwijderen kan regenwater beter worden opgenomen en vastgehouden in de bodem. Dat helpt tegen verdroging. Groen houdt bovendien minder warmte vast dan steen. Zo blijft de leefomgeving koeler.

Waterberging

Wie aan waterberging doet door het regenwater op te vangen in een regenton, put, infiltratiekrat of ander reservoir, kan per kubieke meter 300 euro subsidie ontvangen. Dat regenwater kan weer worden gebruikt om de planten water te geven in drogere tijden of voor schoonmaakwerk.

Wie de regenpijp afkoppelt, zodat water van het dak van het huis of de schuur niet in de riolering komt, maar in de tuin, krijgt daar ook subsidie voor. Het water kan zo snel in de bodem wegzakken. De vergoeding is 20 euro per vierkante meter dak met een minimum van tien vierkante meter.

Voldoende

Voor vergroenen op kleinere schaal is nog wel voldoende budget beschikbaar. Voor deze kleine aanvragen is in 2022 60.000 euro gereserveerd. Daarvan is inmiddels 24.000 euro aangevraagd of toegekend.