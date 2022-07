Jeffrey ziet het al voor zich: 100 woonunits voor jongeren in een weiland

De 23-jarige Michael Westgeest uit Krimpenerwaard is al tijden tevergeefs op zoek naar een woning in deze regio. Net als vele andere jongeren in zijn omgeving. ,,De woningnood is ook in de Krimpenerwaard enorm. Voor jongeren is het helemaal onmogelijk om wat te vinden, omdat zo ongeveer alles dat hier wordt gebouwd onbetaalbaar is voor ons.”