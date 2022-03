Jolande is diëtiste én wijnvrouw: dit is haar favoriete wijn (tip: eet er salade met geitenkaas bij)

Criminele inmenging bij sportclubs: ‘Als iemand vervelend wordt, wijzen we ‘m de deur’

Dubieuze sponsoren die anoniem willen blijven, een klein clubje dat plots tot grote hoogte reikt, louche type die elkaar ontmoeten op het sportcomplex en sportscholen waar volop aan doping wordt gedaan. Ook de amateursport is vatbaar voor criminele inmenging, zo blijkt uit onderzoek. In het Groene Hart lijkt de ondermijning in de sport mee te vallen, maar waakzaamheid is geboden.

