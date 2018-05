Jongen (16) ernstig gewond bij sprong van dak Gouda

Ontslagen ambtenaar hackte riolering in Lopik

24 mei Is de laptop van de 40-jarige Willem Z. uit Bergambacht gebruikt bij het hacken van het riool in de gemeente Lopik? Die vraag stond vandaag centraal tijdens de eerste zitting van de strafzaak tegen Z. in de rechtbank in Utrecht. Z. ontkent dat hij iets heeft misdaan. Hij houdt vol dat hij die draagbare computer lang daarvoor had ingeleverd bij de gemeente, zijn werkgever.