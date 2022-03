Jongere betrapt met luchtdrukpistool op straat

Sportveld­je is al jaren een soort biljartla­ken vol kuilen, gaten en bulten: ‘Het is gewoon gevaarlijk’

Het sportveldje naast basisschool De Goudakker aan de Reigerstraat ligt er zo verwaarloosd bij dat kinderen er niet meer komen om te voetballen. Buurtbewoners klagen al langer dat dit veldje en andere speelplekken in de wijk in veel slechtere staat zijn dan vergelijkbare plekken elders in Gouda.

