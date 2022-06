Joop (80) is niet te stoppen: oudste voetballer Jodan Boys wil zelfs na zijn dood terugkeren op het veld

Joop Alphenaar loopt bijna elke dag minimaal zes kilometer en zit thuis geregeld op zijn hometrainer om in conditie te blijven. Want de 80-jarige moet wekelijks natuurlijk wel fit op het veld verschijnen bij wedstrijden van het veteranenelftal van Jodan Boys. ,,Mijn voetbalmaten rekenen op me. Je wordt in de loop van de jaren wel wat strammer en het reactievermogen is niet altijd meer wat het geweest, maar ik wil zo graag blijven spelen. Ik stop pas als mijn medespelers aangeven dat ik nu echt te veel ballen onnodig door laat en beter kan vertrekken.‘’