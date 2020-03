‘Jullie lezen het goed, ik ben dood.’ Reeuwijkse vertelt in opvallende overlijdensadvertentie over euthanasie

Het is waar: De bever is op beeld gespot in het Loetbos

4 maart ,,Hartstikke gaaf’’. Ivan Broer, boswachter van Staatsbosbeheer, is bijzonder in zijn nopjes met de eerste beelden van de bever in de omgeving van het Loetbos. ,,We zijn er zeer blij mee dat de bever zich hier gesetteld heeft.’’