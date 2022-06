Kaas & Couscousfestival moest drie jaar wachten op eerste editie: ‘Eten, samenzijn en dingen ontdekken met elkaar’

Code rood voor festivals in Gouda: strenge geluidsnor­men bedreigen voortbe­staan van evenemen­ten

Strenge geluidsnormen rondom Goudasfalt bedreigen het voortbestaan van evenementen op het terrein. Dat laten diverse organisatoren van festivals weten. Ze zijn de petitie ‘Ik wil dansen op Goudasfalt’ gestart. ,,Teken nu, want het is code rood voor festivals in Gouda.’’

27 februari