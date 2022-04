Kaasjesmeisjes en handjeklap van handelaren zijn terug: eíndelijk weer een kaasmarkt in Gouda

Door corona ging de Goudse kaas- en ambachtenmarkt lang niet door, maar donderdag was het evenement er weer in volle glorie. In een extra lange uitvoering wegens de viering van het 750-jarig bestaan van Gouda als stad.

Koeien

Bezoekers konden in de binnenstad meerijden in een treintje, dat ook stopte bij de Gouda Cheese Experience. Deze attractie, waar vanalles te beleven is rond koeien en kaas en die veel last heeft gehad van corona, profiteerde ook van de massale komst van toeristen naar de eerste aflevering van de kaas- en ambachtenmarkt in tijden.